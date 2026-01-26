"Giovane opportunità, vecchio sistema": la Curva del Verona reagisce al sacrificio sul mercato
"Presidio: 'Giovane' opportunità, vecchio sistema": questo il messaggio apparso su uno striscione esposto fra gli spalti della Curva Sud del Bentegodi, cuore caldo della tifoseria dell'Hellas Verona. Gioco di parole che fa riferimento alla cessione del brasiliano Giovane al Napoli, con un richiamo diretto al fondo proprietario del club scaligero, la Presidio Investors.
