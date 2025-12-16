Giovedì c'è Losanna-Fiorentina, la UEFA ha designato gli arbitri: squadra tutta belga
Giovedì c'è la settimana di coppe europee destinata in esclusiva alla Conference League e alla 6^ e ultima giornata della Fase Campionato. Scende in campo dunque la Fiorentina, già certa di fatto di avere almeno un posto ai playoff, fatti salvi degli incroci che appaiono già di per sé tutti singolarmente poco probabili, ma che punta a ottenere il pass diretto per gli ottavi di finale, vincendo a Losanna.
La UEFA ha intanto designato gli arbitri chiamati a dirigere la sfida tra Losanna e Fiorentina, con i viola che saranno diretti da un team arbitrale totalmente belga. Dirige le operazioni Lothar D'hondt, di seguito la squadra dei fischietti al completo.
LOSANNA vs FIORENTINA, LA SQUADRA DEGLI ARBITRI
Arbitro: Lothar D'hondt BEL
Assistenti: Romain Devillers BEL e Nico Claes BEL
Quarto uomo: Wesli De Cremer BEL
Video Assistant Referee: Jan Boterberg BEL
Assistente Video Assistant Referee: Bert Put BEL
