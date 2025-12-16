Bazzani: "Nessuno come Zaniolo spalle alla porta. Nazionale? Non ci sono Totti e Del Piero..."

L'Udinese continua a sorprendere, vincendo e convincendo contro le big e faticando contro le piccole. Intervistato dal Messaggero Veneto, Fabio Bazzani, che ha commentato la partita per DAZN, ha sottolineato l'apporto dato da Nicolò Zaniolo, vero e proprio trascinatore dei bianconeri in questo momento: "Sì, è stato il migliore, assolutamente. Ha dimostrato una condizione fisica e mentale eccellente".

Le prestazioni del 10 sono sempre un tema attualissimo, soprattutto perché in estate ci sarà il Mondiale e il sogno di Zaniolo è quello di giocarlo con la maglia dell'Italia. Bazzani sostiene come, non essendoci più giocatori del calibro di Totti e Del Piero, debba continuare così: "Non può bastare quanto fatto finora, ma se riesce a tenere questa continuità, non vedo altri così completi nel lavorare spalle alla porta con questa qualità".

A nascondere tante insidie ora è la trasferta di Firenze, perché l'Udinese troverà una squadra ferita, desiderosa di trovare la prima vittoria stagionale: "Sarà la partita della vita calcistica. Andranno sfruttare le insicurezze e le fragilità della squadra di Vanoli". Il match è in programma domenica a partire dalle 18 allo Stadio Artemio Franchi. Da capire quale sarà la reazione del pubblico dopo il duro comunicato dell'ACCVC reso noto nella serata di ieri.