Mbappé ormai "vede" Giroud. È sole due reti dal record con la nazionale francese
Con la doppietta segnata all'Ucraina, Kylian Mbappé non solo è arrivato al 400° gol in carriera, dato notevole se si pensa al fatto che parliamo di un giocatore di 27 anni, ma è sempre più vicino all'essere il miglior marcatore di sempre della Francia.
Olivier Giroud, attualmente detentore del record, è avanti solamente di due reti e la prossima partita dei bleus contro l'Azerbaigian potrebbe già essere quella dell'aggancio.
Questa la Top 10 dei marcatori della selezione francese:
1. Olivier Giroud 57 reti
2. Kylian Mbappé 55
3. Thierry Henry 51
4. Antoine Griezmann 44
5. Michel Platini 41
6. Karim Benzema 37
7. David Trezeguet 34
8. Zinedine Zidane 31
9. Just Fontaine 30
10. Jean-Pierre Papin 30
Come media-gol, solamente Just Fontaine tra i 10 giocatori presi in considerazione, è migliore di Mbappé avendo segnato le sue 30 reti in 21 partite (1.43 gol a partita). Nel caso di Mbappé siamo a 0.59 avendo segnato 55 reti in 94 partite. Media di poco superiore a quella di Michel Platini (0.57) e Jean-Pierre Papin (0.56).
