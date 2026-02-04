Giudice sportivo, una giornata a De Roon, Vlasic e altri quattro giocatori
Dopo le gare della ventitreesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata Honest Ahanor e Marten De Roon dell'Atalanta, Amin Sarr dell'Hellas Verona, Luca Pellegrini della Lazio e Matteo Prati e Nikola Vlasic del Torino.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
Ahanor Honest (Atalanta): per avere, all'8° del primo tempo, colpito con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
Sarr Amin (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
De Roon Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione).
Pellegrini Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione).
Prati Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione).
Vlasic Nikola (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.