Paratici pronto a prendere per mano la Fiorentina: giovedì la presentazione al Viola Park

Fabio Paratici è pronto a prendere in mano le redini della Fiorentina, in quello che rappresenta uno dei momenti più complicati della storia della società viola dopo la morte di Rocco Commisso delle scorse settimane e una situazione di classifica della squadra di Paolo Vanoli che continua ad essere fortemente a rischio.

Da domani l'ex uomo mercato di Juventus e Tottenham sarà a tutti gli effetti un tesserato viola e nella giornata di giovedì 5 febbraio andrà in scena la sua attesa presentazione alla stampa direttamente dal Viola Park, come informato dal club gigliato: "ACF Fiorentina comunica che giovedì 5 febbraio alle ore 13:00, presso il Wind 3Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fabio Paratici, che da domani entrerà ufficialmente a far parte della Società viola nel ruolo di Direttore Sportivo.