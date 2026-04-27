TMW Gli occhi del Como in Ligue 1: piace il crack del Lille Fernandez-Pardo

Il Como di Cesc Fabregas che ieri è tornato alla vittoria imponendosi 2-0 sul campo del Genoa sta già pensando al calciomercato che verrà. Salvo crolli nelle ultime quattro giornate la squadra lariana alla sua terza stagione in Serie A dovrà affiancare anche una competizione europea: difficile oggi dire quale, ma intanto la società si sta già muovendo per allargare l'attuale rosa con nuovi elementi in linea con la filosofia societaria intenzionata ad aggiungere all'attuale parco giocatori elementi di grande prospettiva. "Siamo pochi, stiamo lottando dall'inizio della stagione con gli stessi, a differenza di Roma, Juve o Napoli che hanno fatto mercato prendendo i vari Malen, Boga e Alisson. Siamo pochi, ma stiamo facendo un buon percorso e non dobbiamo fermarci", ha dichiarato ieri Fabregas al termine del match.

Ma chi potrebbe arrivare in estate? Secondo indiscrezioni raccolte da TMW, il Como è sulle tracce di Matías Fernández-Pardo, ala sinistra classe 2005 nata a Bruxelles. Ventuno anni compiuto lo scorso 3 febbraio, Fernández-Pardo è nato in Belgio da una famiglia spagnola. Dopo aver rappresentato le giovanili dei diavoli rossi fino all'Under 19, ha deciso di sposare la causa della Spagna ed è già stato convocato dall'Under 21.

Cresciuto tra le giovanili del Lille e del Gent, dall'estate 2024 è tornato a vestire la maglia del club dell'Alta Francia e quest'anno è uno dei migliori esterni offensivi della Ligue 1: otto gol realizzati oltre a cinque assist in 26 partite di campionato. E' il miglior marcatore della squadra attualmente terza in classifica insieme all'Olympique Lione, per transfermarkt la sua valutazione è già di 30 milioni di euro.