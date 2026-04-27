Milan-Juve 0-0 con poche emozioni, QS in apertura: "Solo punticini da Champions"

"Solo punticini da Champions" scrive il QS in apertura quest'oggi. Milan e Juve non si fanno male: la super-sfida Champions di San Siro finisce con uno scialbo 0-0. I rossoneri mantengono tre punti di vantaggio sui bianconeri e ora sono terzi a -2 dal Napoli. La squadra di Spalletti vede Como e Roma avvicinarsi in classifica.

Nerazzurri - "Inter rimontata ma è un pari che non fa male. Cuore Toro", scrive il quotidiano sul 2-2 tra torino e Inter. Il Toro rallenta la corsa scudetto dell’Inter, i granata rimontano dallo 0-2 con Simeone e Vlasic. Ai gol di Thuram e Bisseck rispondono i padroni di casa anche con l’ausilio del VAR. Nerazzurri a +10 sul Napoli, mancano 3 punti per il titolo