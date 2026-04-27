Genoa, sconfitta agrodolce. Il Secolo XIX: "Clima da salvezza, il Ferraris applaude tutti"

La sconfitta di ieri al Ferraris ha avuto un sapore speciale, con la squadra di De Rossi che, come racconta Il Secolo XIX nel taglio alto della prima pagina, ha ricevuto gli applausi del Ferraris. Avviso allo stesso tempo ai naviganti, occhio al Como. Il Secolo XIX racconta di un'affermazione pesantissima al Ferraris, quella che riporta i lombardi nella corsa europea con il piglio giusto e l'umore altissimo. Douvikas sblocca dopo dieci minuti con un colpo di testa letale su cross di Da Cunha, poi nella ripresa Diao mette il sigillo quando arriva il delizioso assist di Baturina dalla sinistra. Finisce 2-0, e il Como mette pressione a chi sta davanti in classifica negli ultimi cento metri del campionato.

L'Europa non è solo un sogno ma uno splendido traguardo da prendersi con cuore e talento. Partenza vivace al Ferraris, con Genoa e Como che si lanciano subito sguardi di sfida. Gli artigli del Grifone potrebbero mettere veleno quando Vitinha supera Butez ma spedisce sull'esterno della rete al nono minuto. I boys di Fabregas memorizzano e reagiscono alla grandissima: Douvikas non sbaglia. Protesta il Genoa per un contatto in area su Amorim, replica il gioiello lombardo Nico Paz con un sinistro da fenomeno che finisce sul fondo. Al 33' ancora Paz in vetrina con un colpo di testa che centra il palo dopo il cross di Valle.

Nella ripresa esce Nico Paz per un problema fisico e il Como paga dazio. Il Grifone alza intensità e pressione, col Genoa che mette pepe e fantasia col subentrato Messias. Ekhator recupera in trequarti, serve Frendrup ma Butez chiude lo specchio. Arriva però il colpo decisivo comasino: Diao di testa al 23' sigilla il match su assist di Caqueret. Il resto è lo sforzo finale del Genoa che cerca di scuotersi, col Como che controlla e riparte. L'alchimia perfetta di Fabregas nasce così, con il De Rossi genoano che tiene stretta una prestazione di qualità nonostante il ko.