Gol e spettacolo a San Siro: l'Arsenal torna avanti, colpisce ancora Gabriel Jesus
Segui qui la diretta testuale di Inter-Arsenal su TuttoMercatoWeb.com
Gol e spettacolo a San Siro: l'Arsenal si riporta in avanti contro l'Inter. Al 31' i Gunners colpiscono sugli sviluppi di un calcio d'angolo: colpo di testa di Trossard che colpisce la traversa e arriva a Gabriel Jesus, lesto a ribadire in rete da un metro, di testa.
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
