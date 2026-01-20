Napoli, McTominay: "Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere questa partita"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo del Copenaghen: "Avremmo dovuto vincere questa partita, è inaccettabile. Dovevamo fare il secondo e il terzo gol chiudendo la partita, anche se questo è un campo difficile: è veramente deludente non averlo fatto".

L'emergenza sta pesando?

"Ci sono stati tanti infortuni, è raro che succeda in un club ma abbiamo cercato di migliorare sempre in ogni partita: i sostituti stanno facendo bene, ma dobbiamo fare ancora meglio".

Sfida decisiva col Chelsea?

"Sì, ovviamente è appena finita questa partita e dobbiamo guardare gli errori commessi per migliorare. Il Chelsea è un'ottima squadra, bisogna cercare di dare tutto per migliorare anche in Champions League. Dobbiamo essere al massimo".