Gol rocambolesco del Genoa, Unipol Domus gelata: è 3-3 a Cagliari all'83'
Pareggio del Genoa all'83' all'Unipol Domus. Un gol assurdo, con Aron Martin che calcia una punizione cercando la sponda di testa di qualche compagno di squadra. Non trova nessuno, ma il rimbalzo sorprende Caprile non certo esente da colpe in questa circostanza.
