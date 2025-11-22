Live TMW Cagliari-Genoa, mister De Rossi: "Avrei preferito i tre punti, ma sono contento"

Riesce ad acchiappare la partita il Genoa di mister De Rossi che, dopo essersi ritrovato sotto 3-2, agguanta il pareggio per 3-3 contro il Cagliari alla Unipol Domus. Al termine della gara, il tecnico del Grifone ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ore 17:15 La conferenza comincerà a breve.

Ore 17:20 Inizia la conferenza stampa.

Quanto è soddisfatto della sua squadra?

"Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L'atteggiamento che ho chiesto ci porta ad essere forse un po' più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po' di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare".

Si ritiene soddisfatto del pareggio?

"Noi abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione. Certo, i tre punti li avrei preferiti, ma va bene così".

Un giudizio sui gol dei tuoi attaccanti?

"Mi sono piaciuti i miei ragazzi, Hanno fatto tutti una prestazione matura. Credo che oggi abbiamo visto davvero una buonissima squadra. Arriveranno anche i tre punti se continuiamo con questo atteggiamento".

Østigård è un'arma in più?

"Lui cerca sempre il gol. Noi vogliamo sfruttare le sue qualità, è uno dei più svegli. Siamo contenti di lui, ma forse può dare ancora qualcosa di più. Oggi ha rischiato la doppietta diverse volte. Lui è un po' come Grønbæk. Devono dare tanto entrambi. Sono giocatori di valore e sono stati entrambi bravi".

Che giocatore è Thorsby?

"Sicuramente è un giocatore e un uomo di spessore. Lo vedo come uno dei leader di spogliatoio, sa sempre dire la cosa giusta. Oggi ha dato qualità e a me piacciono i giocatori così; è una persona molto positiva".

Ore 17:31 Termina la conferenza stampa.