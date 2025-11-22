Prosegue la striscia senza vittorie del Cagliari. L'ultima gioia risale a due mesi fa

Il mal di vittoria del Cagliari prosegue e siamo a 8 partite consecutive senza vittoria. Ultima gioia il 19 settembre a Lecce, quando una doppietta di Andrea Belotti permetteva di espugnare il "Via del Mare". Da allora 4 sconfitte e 4 pareggi. In compenso contro il Genoa i sardi non perdono, dopo 3 ko consecutivi casalinghi. Ma vedono sfuggire una vittoria a 7 minuti dalla fine in modo rocambolesco, con un gol evitabilissimo e rischia addirittura il sorpasso finale, venendo salvato dal palo che nega a Ostigard la doppietta. Alla fine il risultato è di 3-3.