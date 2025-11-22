Carrarese-Reggiana 0-0, le pagelle: Rubino imprevedibile, Zanon strepitoso. Bleve e Motta decidono

Risultato finale: Carrarese-Reggiana 0-0

CARRARESE

Bleve 7 - E' stata la mano di Bleve! Paratona su Portanova, un riflesso improvviso. La sfida la decide lui insieme al suo collega avversario.

Calabrese 6 - Cerca sempre i corridoi per Zanon. Buone le intuizioni. Partita molto attenta. Dall'80 Bouah S.V.

Illanes 6 - Prestazione pulita e ordinata. Scolastica e quasi metodica. Contiene molto bene l'avanzata avversaria. Dal 46' Oliana 7 - Perfetto il suo intervento in scivolata su Gondo. Salva la partita nel finale.

Imperiale 6 - Tiene in ordine la linea difensiva, si preoccupa di alzarla e abbassarla. Comanda con carattere.

Zanon 7 - Duello strepitoso sulla fascia con Bozzolan. Salva un pallone pericolosissimo nell'area di rigore piccola. Non entra mai in riserva, ha sempre il serbatoio della benzina pieno.

Rubino 7,5 - Costringe Dionigi a mettergli la marcatura a uomo. Imprevedibile, non sai mai dove trovarlo in campo. Prestazione importante. Dal 73' Melegoni S.V.

Zuelli 7 - Sa leggere spazi e tempi in maniera perfetta. Sgasa appena può, difficile non farlo scappar via. Grande intelligenza calcistica. Dal 73' Hasa S.V.

Schiavi 6,5 - Danza sul pallone. Leggerissimo come una piuma. Oggi fa un po' più di fatica rispetto al solito, viene tamponato spesso.

Cicconi 6,5 - Prova le sterzate pericolose, si ingegna per cercare una nuova chiave di lettura.

Abiuso 5,5 - Non riesce a impattare come vorrebbe. Poco convincente davanti, può fare e dare di più. Dal 61' Torregrossa 6 - Bravo a portare via gli uomini per aprire gli spazi. Dà ossigeno.

Finotto 5,5 - Si divora più di un gol clamoroso a pochi centimetri dalla porta. Poco preciso insieme al compagno.

Antonio Calabro 6 - Mette in campo una buona gara. Nel primo tempo ha quasi il pallino del gioco, ma fatica a trovare varchi per l'incursione. Nel secondo tempo ha delle palle gol fondamentali, ma esce dalla sfida senza reti. La prestazione dei suoi è di buon livello.

REGGIANA

Motta 7 - Si tuffa sul pallone come un gatto. Salva i suoi compagni come il collega. Sono loro gli mvp.

Papetti 6,5 - Attentissimo e lucidissimo per tutta la gara concede pochissimo agli avversari.

Magnani 7 - Chiusura da insegnare nelle scuole calcio su Abiuso in area di rigore. E' un muro vivente.

Bonetti 6,5 - Contiene Finotto il più delle volte e non gli dà tregua. Morde le caviglie e non lascia spazi.

Rover 6,5 - Creano superiorità su di lui. E' imprevedibile e fulmineo. Quando scatta diventa un motorino. Dal 67' Libutti 6 - Entra in un momento delicato della partita. Tiene botta e cerca di disinnescare.

Charlys 6,5 - Chiude bene le linee su Schiavi. Prestazione molto convincente in mezzo al campo.

Bertagnoli 6 - Evita una delle rincorse velenose di Schiavi. Usa bene il fisico e si impone il più delle volte. Dal 58' Reinhart 6,5 - Solita grande classe in mezzo al campo. E' pura eleganza.

Bozzolan 7 - Marca stretto Zanon e mette in difficoltà anche tutto il centrocampo avversario. Si muove con maestosità con il pallone tra i piedi.

Portanova 6,5 - Pericoloso davanti alla porta. La sua capocciata si ferma prima della linea. Martella e spinge. Dal 77' Vallarelli S.V.

Girma 6,5 - Si muove con tranquillità in mezzo al campo, non va mai in affanno. La calma lo porta a prendere decisione adeguate. Dal 67' Tavsan 6 - Crea pericolosità agli avversari. Porta freschezza in un momento difficile.

Novakovich 5,5 - Lavora tanto spalle alla porta, ma non riesce ad incidere su parecchie sfere. Poco impattante, poca concretezza. Dal 77' Gondo S.V.

Davide Dionigi 6 - La Reggiana sa mettere in difficoltà chiunque. Chiude le linee e gli spazi, poi si scopre e sa ripartire. Bleve gli nega i gol, ma la prestazione fa ben sperare. Peccato il rosso nel finale per una protesta che si poteva evitare.