Live TMW Udinese, Kabasele: "Non si possono regalare tre gol così"

17.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza , giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Bologna nel dodicesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Il match:

"Abbiamo regalato la partita, abbiamo anche fatto un buon primo tempo ma poi non conta perché abbiamo preso tre reti e non è possibile regalare in una gara così, in casa, tre reti. Non abbiamo fatto bene il nostro lavoro, fa un po' male questa sconfitta".

Siete la peggior difesa del campionato:

"Fa male un dato del genere, soprattutto per noi difensori, il Bologna non possiamo dire che abbia segnato sfruttando un buon palleggio, ma abbiamo regalato noi le occasioni. Dobbiamo continuare a lavorare, perché l'obiettivo finale non è solo salvarsi ma crescere e così non ci riusciamo".

Da dove si riparte?

"Dovremo analizzare cos'è successo, nel primo tempo abbiamo giocato bene creando occasioni, poi facciamo errori che dobbiamo analizzare. Come contro la Roma, dobbiamo anche fare qualcosa di più per riuscire a segnare, soprattutto con avversari come il Bologna. Tanti corner non sfruttati? Sì sono un fattore che si potrebbe sfruttare in una gara così bloccata, ma è stata una partita strana, fa rabbia perdere così".