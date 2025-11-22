Virtus Entella-Palermo 1-1, le pagelle: Franzoni in crescendo, Pohjanpalo cecchino
ENTELLA (a cura di Andrea Piras)
Colombi 6 - Sempre molto puntuale negli interventi. Sui cross che arrivano sul fondo, allunga le sue braccia per arpionare il pallone e dare sicurezza al reparto nel momento di maggiore spinta della squadra di Pippo Inzaghi. Nulla può sulla rete di Pohjanpalo.
Parodi 6 - Anche lui commette qualche sbavatura di troppo ma contro avversari di questo calibro ci sta. Alterna interventi solidi in area di rigore a palloni sanguinosi come quello che consegna un contropiede ad Augello. Secondo tempo di sostanza.
Tiritiello 5,5 - Sesto gol in sei partite casalinghe. E’ il bomber della squadra trovando il guizzo in area di rigore. Eccesso di sicurezza nel tocco al limite dell’area che propizia il pareggio rosanero di Pohjanpalo.
Marconi 6 - Quattro anni in rosanero non si cancellano per il centrale biancoceleste che però non sente la partita e gioca in maniera ordinata nonostante i clienti dalla sua parte non sono per niente facili.
Bariti 6,5 - Si perde Augello che da pochi passi fallisce la palla del vantaggio. Soffre un po’ troppo le sortite del Palermo ma alla fine riesce comunque ad arginare le offensive avversarie facendosi vedere anche in fase di spinta. Dal 78’ Moretti s.v.
Karic 6,5 - Tanta quantità in mezzo al campo, sacrificio e corsa per i compagni. Sempre puntuale quando deve far valere il fisico anche se nel momento in cui il Palermo, squadra comunque costruita per un campionato di vertice, spinge. Suo l’assist per il vantaggio di Tiritiello. Dal 63’ Dalla Vecchia 6,5 - L’approccio alla partita è importante mettendoci tanta rapidità nell’andare ad attaccare gli spazi nella difesa del Palermo.
Benali 6,5 - Molto aggressivo in fase di recupero palla, si fa sempre apprezzare per la sua aggressività sui giocatori rosanero. Cerca la giocata palla a terra per i compagni provando a far alzare il baricentro alla squadra in un pomeriggio difficile. Dal 78’ Nichetti s.v.
Franzoni 7 - La forza dell’avversario lo costringe inizialmente a stare più basso del solito facendosi vedere poco in avanti ma lui non si risparmia. Nella ripresa fa tremare la traversa con una gran botta e poi, sulla ribattuta mette sul fondo di poco. Nel finale ci prova con una sforbiciata che termina sul fondo.
Di Mario 7 - Il duello con Diakité lo vince a mani basse. Qualche sbavatura quando Inzaghi allarga Pierozzi ma il confronto fra i due esterni, biancoceleste e rosanero, è fra i più belli dell’incontro. Tempestivo in difesa, rapido in attacco.
Fumagalli 6 - Fa a sportellate con la retroguardia del Palermo che gli lascia poco spazio per colpire. Comunque abile a far girare il gioco per la sua squadra cercando di coinvolgere i centrocampisti e gli esterni. Dal 63’ Guiu 6,5 - Entra con il piglio giusto in partita facendo vedere dei buoni guizzi palla al piede cercando di sparigliare le carte nella retroguardia rosanero guadagnandosi anche tanti calci di punizione.
Debenedetti 6 - Come sopra. Si muove bene e fa un gran lavoro per la squadra anche se la difesa del Palermo gli lascia poco spazio per andare alla conclusione verso la porta di Joronen. Dal 71’ Russo 5,5 - Anche lui si trova a duellare contro i difensori del Palermo, ma combatte con grande determinazione ma sul suo piede ha la palla della vittoria che calcia altissima.
Andrea Chiappella 6 - Un punto di prestigio contro una delle corazzate della nostra categoria per la sua Entella che tiene testa agli uomini di Inzaghi. Peccato per l’errore che porta all’1-1 di Pohjanpalo e a qualche imprecisione sotto porta.
PALERMO (a cura di Roberto Della Corna)
Joronen 7 - E' sempre la solita sicurezza tra i pali. Salva i suoi con un miracolo di reni.
Diakitè 5,5 - E' complice sul gol del vantaggio ospite. Dal 46' Bereszynski 6 - Entra bene sul terreno di gioco, salvo poi svanire.
Bani 5,5 - Gara equilibrata, ma con qualche sbavatura.
Ceccaroni 6 - Gara ordinaria per il difensore.
Pierozzi 5,5 - Tarda ad evidenziare le proprie caratteristiche, restando nell'anonimato.
Vasic 6,5 - Lotta su tutti i palloni in mezzo al campo, entrando puntualmente in ogni occasione importante per i suoi. Dal 70' Segre 5,5 - La sua entrata non lascia particolari segni
Blin 5,5 - Si limita al compitino in mezzo al campo, senza mai accelerare. Dal 77' Corona sv
Augello 6,5 - Buonissima la spinta continua dell'esterno, che non manca mai ad evidenziarsi nelle due fasi. Peccato per la sbavatura sul gol.
Palumbo 6,5 - Le sue illuminazioni accendono il Palermo anche nei momenti più bui.
Le Douaron 6,5 - Si muove bene e crea pericoli in avanti. Dal 77' Giovane sv
Pohjanpalo 7 - Dopo un avvio in difficoltà ritrova il suo essere, trafiggendo Colombi alla prima opportunità e sfiorando poi il vantaggio in almeno altre due occasioni.
Filippo Inzaghi 6 - I suoi fanno prevalentemente la gara, specie nel secondo tempo, ma soffrono troppo le avanzate e le ripartenze dei padroni di casa, sicuramente più a loro agio tra le mura casalinghe.