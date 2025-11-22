Padova-Venezia, le formazioni ufficiali: tra i biancoscudati, Andreoletti vara Ghiglione dal 1'
Ha preso il via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non domani.
Dopo i primi tre confronti giornalieri, ecco che alle 17.15 scenderanno in campo Padova e Venezia, con mister Andreoletti che per quel che concerne la formazione biancoscudata dà una chance dal 1' a Ghiglione.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Capelli, Harder, Fusi, Barreca; Bortolussi, Seghetti. All.: Andreoletti
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Compagnon; Yeboah, Fila. All.: Stroppa.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino-Empoli 0-2
17' Elia, 45'+2 Saporiti
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Sabato 22 novembre
Ore 17:15 - Padova-Venezia
Ore 19:30 - Bari-Frosinone
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocata
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
CLASSIFICA
Monza 26
Modena 25
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Catanzaro 16**
Reggiana 16
Carrarese 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Südtirol 12
Mantova 11
Pescara 9**
Spezia 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più