Gol tolto a Ndour, quello di Mandragora è buono: Bologna-Fiorentina 0-1, dedica a Commisso

La Fiorentina è in vantaggio, al 19' gol dello 0-1 a Bologna con Rolando Mandragora che insacca e dedica la rete a Rocco Commisso, mostrando la maglia viola con dietro scritto "Rocco" e sotto il numero "5". Bella azione dei toscani, che hanno sfondato a sinistra con Gudmundsson, sul cui cross il numero 8 ha anticipato tutti come un falco in inserimento.

Un paio di minuti prima la Fiorentina aveva trovato un altro gol, con Cher Ndour che era stato liberato al tiro da Dodo in area, ma l'azione era viziata da un iniziale di fuorigioco di Parisi che ha portato alla revisione al VAR e al successivo annullamento.

