Si rivedono Goretzka e Karl dal 1': Bayern-Borussia Monchengladbach, le formazioni ufficiali
La 25esima giornata di Bundesliga sta per avere inizio, con il Bayern Monaco ad aprire le danze da capolista indiscussa nel confronto con il Borussia Mönchengladbach all'Allianz Arena. Sono state diramate le formazioni ufficiali e da segnalare la presenza dal primo minuto di Leon Goretzka: in scadenza di contratto il 30 giugno e attorniato da voci di mercato che lo ricollegherebbero ad un possibile approdo all'Inter come colpo a zero, il centrocampista tedesco torna a giocare dal primo minuto dopo appena un paio di minuti nelle ultime due gare di campionato.
Rientra dall'inizio anche il classe 2008 e prodotto di casa Lennart Karl, reduce da due panchine di fila. In difesa invece l'ex Napoli Kim dopo essere rimasto fuori con il Borussia Dortmund ritrova la maglia da titolare.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Jackson.
A disposizione: Cardozo, Daiber, Gnabry, Guerreiro, Olise, Pavlovic, Stanisic, Tah, Urbig.
Allenatore: Kompany.
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Sander, Elvedi, Diks; Scally, Reitz, Stoger, Castrop; Honorat, Bolin; Tabakovic.
Allenatore: Polanski.
Bundesliga, il programma della 25^ giornata
Venerdì 6 marzo
Bayern Monaco - Borussia Mönchengladbach
Sabato 7 marzo
Friburgo - Bayer Leverkusen
Heidenheim - Hoffenheim
Magonza - Stoccarda
Lipsia - Augusta
Wolfsburg - Amburgo
Colonia - Borussia Dortmund
Domenica 8 marzo
St.Pauli - Eintracht Francoforte
Union Berlino - Werder Brema
La classifica
1. Bayern Monaco 63 punti
2. Borussia Dortmund 52
3. Hoffenheim 46
4. Stoccarda 46
5. Lipsia 44
6. Bayer Leverkusen 43
7. Eintracht Francoforte 34
8. Friburgo 33
9. Augusta 31
10. Union Berlino 28
11. Amburgo 26
12. Borussia Mönchengladbach 25
13. Colonia 24
14. Magonza 23
15. St. Pauli 23
16. Werder Brema 22
17. Wolfsburg 20
18. Heidenheim 14