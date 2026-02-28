Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona, grati per sempre"

Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona, grati per sempre"
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 13:12Altre Notizie
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il campione del mondo compie 84 anni, Abete 'ha fatto grande il calcio italiano'

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il mondo del calcio e le sue istituzioni rendono omaggio a Dino Zoff nel giorno del suo 84/o compleanno. "Icona del calcio italiano, un gentiluomo che ha attraversato decenni del nostro mondo facendolo con garbo, stile, mitezza e senza staccarsi da quelle che sono le radici di un territorio e dalla sua visione dai valori reali del calcio. Per questo, per essere un esempio, ti saremo sempre grati", le parole di Gabriele Gravina durante la cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico della Figc. Anche Giancarlo Abete, presidente della Lnd, ha voluto ricordare come Zoff sia una "persona che ha fatto grande il calcio italiano. Siamo legati a lui per i suoi ruoli svolti nel mondo del calcio dimostrando di poter arrivare ai successi mondiali anche partendo da realtà dilettantistiche.

Per noi sei un esempio, una persona che sa coniugare la dimensione del successo sportivo con la dimensione valoriale e con comportamenti etici. Sei un patrimonio del calcio italiano e di tutto il Paese". Zoff, presente in sala, è stato applaudito a lungo ricevendo prima la medaglia d'oro, il distintivo della Lega Dilettanti, e, dopo aver accompagnato la società Mariano nella premiazione dei 100 di vita calcistica del club del Friuli Venezia Giulia, anche una maglia dell'Udinese celebrativa firmata da tutti i calciatori. (ANSA).

Articoli correlati
Zoff sul VAR: "Anche le cose positive portate all'eccesso diventano negative" Zoff sul VAR: "Anche le cose positive portate all'eccesso diventano negative"
Zoff: "Conte fa ancora la differenza. Scudetto al Milan? Sarà decisivo Leao" Zoff: "Conte fa ancora la differenza. Scudetto al Milan? Sarà decisivo Leao"
Zoff difende i portieri del Bologna: "Il gol da 35 metri subito da Ravaglia? Ne ho... Zoff difende i portieri del Bologna: "Il gol da 35 metri subito da Ravaglia? Ne ho presi tanti..."
Altre notizie Altre Notizie
Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona,... Auguri a Dino Zoff, il campione del mondo compie 84 anni. Gravina: "Esempio e icona, grati per sempre"
Mondiali Calcio 2026, dove e quando vederli in diretta su Dazn Mondiali Calcio 2026, dove e quando vederli in diretta su Dazn
Mondiali di Calcio 2026, a DAZN i diritti televisivi delle 104 partite in streaming... Mondiali di Calcio 2026, a DAZN i diritti televisivi delle 104 partite in streaming
Euro 2032: l'Italia accelera sui progetti per la scelta delle città Euro 2032: l'Italia accelera sui progetti per la scelta delle città
Angelo Giorgetti: "Firenze e le scuse a Palladino" Angelo Giorgetti: "Firenze e le scuse a Palladino"
Il Comune di Roma approva la delibera per il nuovo stadio: "Progetto che parla di... Il Comune di Roma approva la delibera per il nuovo stadio: "Progetto che parla di futuro"
Lutto per il tecnico dell'Inter femminile Giampiero Piovani, è morto il padre Lutto per il tecnico dell'Inter femminile Giampiero Piovani, è morto il padre
Lega Calcio Serie A risarcita dai primi utenti tv pirata Lega Calcio Serie A risarcita dai primi utenti tv pirata
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera e gioca, torna titolare anche Bremer
2 Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi
3 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
4 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
5 Cremonese-Milan, le probabili formazioni: Allegri non rinuncia ai diffidati in vista del derby
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Immagine top news n.2 Oggi si riunisce l'IFAB, che ha recepito il messaggio: lotta a perdite di tempo e simulatori
Immagine top news n.3 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.4 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
Immagine top news n.5 Europa League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul derby fra Roma e Bologna
Immagine top news n.6 Bentornato Folorunsho: gol da centrocampo al rientro dopo due mesi. E quel bacio di Pisacane
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica: il Cagliari sale a +6 sulla terzultima, Parma a un punto dalla Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, domani il big match contro la Juve: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.2 Perché il Sassuolo non "piazza il bus" davanti alla porta? Grosso: "Noi vogliamo provarci"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti, rinnovo ad una condizione. Milan occhi su Germania e Belgio: le top news delle 13:00
Immagine news Serie A n.4 Milan, un Sergente in mediana? Ma Milinkovic-Savic è complicato dopo il rinnovo
Immagine news Serie A n.5 Valenti su Caprile, stesso blocco di Parma-Milan con Maignan: ma questa volta è fallo
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso: "Complimenti all'Atalanta, per noi sarà una partita difficilissima"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Segna Moncini e il Bari fa (quasi) sempre punti: la carta vincente di Longo nella lotta salvezza
Immagine news Serie B n.2 Bari, Esteves: "Abbiamo lasciato l’immagine di una squadra vera, che ha lottato fino alla fine"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, due grandi passi indietro: i tifosi fischiano e il calendario fa paura
Immagine news Serie B n.5 Venezia all'assalto del Sudtirol con la filosofia Stroppa. C'è Adorante (ma rimane in dubbio)
Immagine news Serie B n.6 Samp ko col Bari, Salvatore Esposito: "Ci è girata contro. Qui sento addosso responsabilità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Salernitana costruita per stare al vertice, serve convinzione e fiducia"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Dossena: "I ragazzi ci hanno creduto. Ci sta che qualche elemento fosse sottotono"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Boscaglia: "Se siamo fermi la fortuna non ci verrà a cercare"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Marino: "Mancato il gol. C'è poca cattiveria, limite che portiamo dietro da tempo"
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio, acquistato un figlio d'arte: annunciato il 2008 Diego Miccoli
Immagine news Serie C n.6 Triestina, 4° ko di fila. Marino: "Dominato con la Pergolettese, non esiste non capitalizzare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…