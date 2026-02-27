Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Corsa a Euro 2032, Gravina: "Italia in ritardo sugli stadi, ma vogliamo fortemente gli Europei"

Corsa a Euro 2032, Gravina: "Italia in ritardo sugli stadi, ma vogliamo fortemente gli Europei"
Ivan Cardia
Oggi alle 15:50
Ivan Cardia

Il presidente federale, Gabriele Gravina, ha commentato l’aggiornamento diramato dalla FIGC in merito all’avanzamento dei lavori sugli stadi per Euro 2032: “Ringrazio la UEFA per la disponibilità e il confronto proficuo, siamo consapevoli del ritardo con cui l’Italia sia partita rispetto al resto d’Europa sul tema degli impianti sportivi, ma l’interesse e gli investimenti che si stanno susseguendo dopo l’assegnazione della candidatura, insieme alla collaborazione con i Ministeri coinvolti e con tutti gli enti locali, ci fanno ben sperare.

La FIGC vuole fortemente questo Europeo, vogliamo regalare all’Italia un altro grande evento per poter far vedere al mondo intero l’immagine più bella della nostra nazione”.

Il comunicato stampa della FIGC

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
