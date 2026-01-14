Graziani fuori dal coro: "La Fiorentina la vedo benissimo. Le cose stanno cambiando"

Ospite di Pitti Uomo a Firenze, l'ex attaccante Ciccio Graziani, ha parlato a Radio FirenzeViola del momento della squadra di Vanoli: "La Fiorentina la vedo benissimo. Ero fiducioso dopo che avevano fatto 6 punti in 14 partite, figurati se non lo sono ora. Prima o poi le qualità vengono fuori, poi ora stanno cambiando tante cose, nuovi calciatori, e il campo fa vedere cose buone. Purtroppo la stagione è andata. Ma io continuo a dire che questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Guardate davanti: l'anno scorso non c'era nessuno, Nzola, Beltran e Kean, quest'anno ci sono Dzeko e Piccoli in più. Peccato che Kean quest'anno non riesce a metterla dentro neanche con le mani. Il cambio di modulo? Non fanno vincere le partite i moduli, però mettere un assetto tattico più congeniale alle caratteristiche della squadra aiuta".

Domenica la Fiorentina va a Bologna, la squadra di Vincenzo Italiano è in un momento di difficoltà, l'ideale per la Fiorentina?

"Penso di sì, un mese e mezzo fa il risultato sarebbe stato scontato, oggi se la può giocare. Anche la vittoria sfumata a Como è una bella batosta per il Bologna.

Che ne pensa dei nuovi acquisti viola?

"Brescianini è un giocatore che la Fiorentina non aveva, ha caratteristiche importanti. Peccato perché poteva fare subito gol e diventare l'idolo di Firenze. La Fiorentina si sta rinforzando".