Guarin racconta il dramma dell'alcol: "Bevevo già ai tempi dell'Inter, ho rischiato di farla finita"

Un passato segnato dalla dipendenza dall'alcol e dalla depressione, una battaglia durissima dalla quale sta cercando di uscire. Fredy Guarin, ex centrocampista dell'Inter dal 2012 al 2016, ha raccontato i momenti più difficili della propria vita in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il colombiano ha ammesso che i problemi erano cominciati già durante la sua esperienza in nerazzurro: "Io già dai tempi dell'Inter bevevo da solo. Non per socialità, era un'ossessione. Lo facevo ovunque: a casa, al ristorante, dopo gli allenamenti e dopo le partite. Ho rischiato più volte di farla finita, ero fuori controllo. La depressione e l'alcol sono due mostri che ti trascinano all'inferno".

Il rimpianto per l'Inter e il mancato trasferimento alla Juventus

Guarin ha ripercorso anche gli anni trascorsi in Italia, confessando il rammarico per non essere riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale: "L'Inter mi è rimasta nel cuore, dispiace non aver reso al massimo. Sono sempre stato fedele, anche quando stavo per passare alla Juve. Io non volevo andare via". Sul possibile trasferimento in bianconero e sull'interesse del Galatasaray ha aggiunto: "So che Antonio mi voleva. Avevo anche la possibilità di andare al Galatasaray da Mancini. In ogni caso, però, sono triste per come sia andata a finire. Ho fallito tutti gli obiettivi, calcistici e personali. Ero completamente preso dall'alcol". Adesso il colombiano prova a guardare avanti: "Ho toccato il fondo, adesso sto risalendo. Voglio tornare a sorridere".