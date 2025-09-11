Gudmundsson contro il Napoli? La speranza della Fiorentina è di averlo almeno in panchina

Albert Gudmundsson sì o Albert Gudmundsson no? Questo uno dei dubbi, se non il principale, che riguarda la Fiorentina di Pioli, attesa al rientro in campionato dalla gara del Franchi - la prima casalinga in questo campionato - contro il Napoli sabato sera.

A dare aggiornamenti ci pensa l'edizione odierna de La Nazione, dopo l'infortunio patito dal numero dieci viola in Nazionale durante la sosta. Gudmundsson sta facendo il massimo per essere disponibile almeno dalla panchina nella sfida di sabato: ieri l’islandese si è allenato solo in palestra facendo potenziamento.

Per adesso, dunque, niente pallone - si legge - ma se non altro la caviglia dove il numero 10 ha avuto una sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore non ha bisogno di fasciature e soprattutto non è gonfia: la speranza che l’ex Genoa possa rendersi disponibile a tempo di record per dopodomani c’è.