Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gudmundsson contro il Napoli? La speranza della Fiorentina è di averlo almeno in panchina

Gudmundsson contro il Napoli? La speranza della Fiorentina è di averlo almeno in panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:15Serie A
di Tommaso Bonan

Albert Gudmundsson sì o Albert Gudmundsson no? Questo uno dei dubbi, se non il principale, che riguarda la Fiorentina di Pioli, attesa al rientro in campionato dalla gara del Franchi - la prima casalinga in questo campionato - contro il Napoli sabato sera.

A dare aggiornamenti ci pensa l'edizione odierna de La Nazione, dopo l'infortunio patito dal numero dieci viola in Nazionale durante la sosta. Gudmundsson sta facendo il massimo per essere disponibile almeno dalla panchina nella sfida di sabato: ieri l’islandese si è allenato solo in palestra facendo potenziamento.

Per adesso, dunque, niente pallone - si legge - ma se non altro la caviglia dove il numero 10 ha avuto una sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore non ha bisogno di fasciature e soprattutto non è gonfia: la speranza che l’ex Genoa possa rendersi disponibile a tempo di record per dopodomani c’è.

Articoli correlati
Infortunio Gudmundsson, bollettino Fiorentina: "Sollecitazione al legamento perone/astragalico"... Infortunio Gudmundsson, bollettino Fiorentina: "Sollecitazione al legamento perone/astragalico"
La Fiorentina mette nel mirino il Napoli ma è in dubbio il suo diez: oggi gli esami... La Fiorentina mette nel mirino il Napoli ma è in dubbio il suo diez: oggi gli esami per Gudmundsson
Fiorentina in ansia per Gudmundsson. Atteso oggi a Firenze dopo infortunio in Nazionale... Fiorentina in ansia per Gudmundsson. Atteso oggi a Firenze dopo infortunio in Nazionale
Altre notizie Serie A
Domenica Atalanta-Lecce, Corvino: "Krstovic attaccante con la A. Ho paura degli ex"... Domenica Atalanta-Lecce, Corvino: "Krstovic attaccante con la A. Ho paura degli ex"
Gianello: "L'alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic non inciderà negativamente sul... Gianello: "L'alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic non inciderà negativamente sul Napoli"
Fiorentina, il nuovo acquisto Lamptey finalmente al Viola Park: primo allenamento... Fiorentina, il nuovo acquisto Lamptey finalmente al Viola Park: primo allenamento in viola
Nainggolan: "Dovbyk è sopravvalutato. Koné? In tanti come lui non arrivano a un livello... Nainggolan: "Dovbyk è sopravvalutato. Koné? In tanti come lui non arrivano a un livello alto"
L'agente di Savona: "Vero, anche il Manchester City ha chiesto informazioni" L'agente di Savona: "Vero, anche il Manchester City ha chiesto informazioni"
Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo... Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo più a lungo"
Torino, il messaggio social di carica di Simeone: "Non c'è tempo per rilassarsi" Torino, il messaggio social di carica di Simeone: "Non c'è tempo per rilassarsi"
Berardi: "Lavoro per tornare in Nazionale. Grosso a Sassuolo ci trasmette la sua... Berardi: "Lavoro per tornare in Nazionale. Grosso a Sassuolo ci trasmette la sua passione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
Le più lette
1 Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
2 Dejan Stankovic, pagato 24 miliardi di lire nel 1998. E scippato dalla Lazio alla Roma
3 Il ct di Israele corregge il tiro: "Gli italiani ci hanno incoraggiato, anche Gattuso"
4 Roma obbligata a vendere, La Gazzetta dello Sport titola: "Koné, l'Inter pensa a te"
5 Felipe Melo: "A De Boer vorrei dire: 'Di calcio non hai mai capito niente, stavi sulle palle a tutti'"
Ora in radio
TMW News 18:35TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Comolli: "Per Zhegrova aspettavamo Nico. Nessuna lite con Al-Khelaifi, sono bugie"
Immagine top news n.1 Torino, Cairo: "Lavoriamo per fare tutti un passo in avanti. Velasco in granata, perché no?"
Immagine top news n.2 Rabiot inizia l'avventura rossonera. Il francese è sbarcato a Milano: "Contento, forza Milan!"
Immagine top news n.3 Inter, torna attuale il nome di Joel Ordonez in vista dell'anno prossimo. Anche l'OM lo voleva
Immagine top news n.4 No a Besiktas e Arabia: la coraggiosa scelta di Chiesa, fuori dalla lista UEFA del Liverpool
Immagine top news n.5 Juventus, Openda verso l’esordio contro l’Inter: Conceicao resta in dubbio
Immagine top news n.6 Il derby d'Italia al Premio Gentleman Fair Play, con l'incursione del Milan: tutte le voci
Immagine top news n.7 Allarme rosso(nero), Leao in aria di saltare anche il Bologna: "Non posso rischiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.2 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.3 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, chi ne approfitterà alla ripresa? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Giacomo Ferri: "Bologna ormai una realtà. E sulla Fiorentina dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Juve, alla fine Vlahovic scalzerà David dal ruolo di titolare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domenica Atalanta-Lecce, Corvino: "Krstovic attaccante con la A. Ho paura degli ex"
Immagine news Serie A n.2 Gianello: "L'alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic non inciderà negativamente sul Napoli"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, il nuovo acquisto Lamptey finalmente al Viola Park: primo allenamento in viola
Immagine news Serie A n.4 Nainggolan: "Dovbyk è sopravvalutato. Koné? In tanti come lui non arrivano a un livello alto"
Immagine news Serie A n.5 L'agente di Savona: "Vero, anche il Manchester City ha chiesto informazioni"
Immagine news Serie A n.6 Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo più a lungo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, parla il ds Pasciuti: "Vogliamo la salvezza. La B è troppo più bella della C"
Immagine news Serie B n.2 L'Empoli blinda il capocannoniere Popov. Il gioiellino ucraino ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria in emergenza contro il Cesena: in difesa si ferma anche Alex Ferrari
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro prima di Catanzaro: "Per non uscire a mani vuote servirà una gara perfetta"
Immagine news Serie B n.5 La Serie B trasmessa su One Football TV: da questa giornata disponibile in 150 paesi
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 3ª giornata: Avellino-Monza visibile gratuitamente su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, il tecnico Bianchini non vuole cali di tensione: "Giana forte, dobbiamo concentrarci"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Al Cerignola piace aggredire. Ronco in dubbio per domani"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Chakir: "Segno poco, ma mi metto tanto a disposizione della squadra"
Immagine news Serie C n.4 30ª edizione del 'Premio Gentleman': per la Serie C premiate Carpi, Campobasso e Torres
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Faggiano spinge per Machin: il centrocampista attende. Cirillo, nodo svincolo
Immagine news Serie C n.6 Lega Pro, il vicepresidente vicario Zola nominato "Ambasciatore dello Sport"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Glionna: "Ci tenevamo a iniziare bene in Europa Cup. Ma al ritorno sarà tosta"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Schough: "Grande vittoria, peccato per il gol subito. Vogliamo far bene in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo, innesto di prospettiva in mezzo al campo: arriva Lina Greve dal PSG
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma all'esame Sporting CP: in palio c'è l'accesso alla fase campionato di Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Piovani: "Unica pecca il gol subito, non dobbiamo sederci su questo 4-1"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter cala il poker sull'Hibernian: 4-1 nel primo turno della Women's Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…