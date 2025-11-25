Gudolin: "Vedo tanta incertezza in Serie A: di sicuro oggi il Bologna può sognare"

Francesco Guidolin, ex allenatore del Bologna, in una intervista concessa al Resto del Carlino ha parlato così del rendimento da urlo di Vincenzo Italiano: "Bravo anche lui a scegliere di restare: ha avuto l’intelligenza di capire che Bologna è una piazza importante, con potenzialità altrettanto importanti".

Potenzialità così grandi da pensare di potersi inserire nella lotta scudetto?

"In questa Serie A non ho ancora visto squadre di vertice vicine alla perfezione: vedo invece tanta incertezza. Se da qui in avanti una o due squadre prenderanno il largo non lo so, di sicuro oggi c’è spazio per sognare".

Riguardo al ritorno dell'Europa League e alla necessità di battere il Salisburgo per sognare gli ottavi, Guidolin si è detto ottimista, basandosi su come ha visto il Bologna battere l'Udinese. Ha poi riflettuto sull'importanza del giocare in Europa, descrivendola come una bellissima esperienza per le emozioni e per il portare in giro il nome della città e della sua gente, esperienza che lui stesso ha avuto con Vicenza, Udinese, Bologna, Monaco e Palermo. Ha riconosciuto che l'impegno europeo può essere dispendioso, ma ha sottolineato che il Bologna attuale è avvantaggiato dal fatto di avere una rosa ampia in cui "qualunque formazione Italiano scelga non si coglie la differenza tra titolari e riserve".