Guidolin applaude il Bologna di Italiano: "Il coraggio si esprime con la pressione alta"

Francesco Guidolin, ex allenatore del Bologna, in una intervista concessa al Resto del Carlino ha parlato così del rendimento da urlo di Vincenzo Italiano: "Un Bologna che traduce sul campo la filosofia del suo allenatore, esaltando quattro concetti: coraggio, pressione, verticalità e velocità. È una squadra che è sempre padrona della partita o quantomeno che cerca sempre di fare la partita con coraggio. Il coraggio si esprime con la pressione alta, che ti permette di rubare palloni vicino alla porta avversaria.

Colpisce anche la velocità altissima di esecuzione delle giocate: nel calcio di oggi è una qualità indispensabile, ma Italiano mette in pratica come pochi questo concetto. E poi c’è la verticalizzazione immediata: è un Bologna che cerca subito la porta e che ci arriva in pochissimo tempo".

Riguardo al fatto che i suoi Bologna fossero stati a lungo il termine di paragone per gli avvii di stagione virtuosi, e che la squadra attuale di Italiano stesse battendo ogni record, Guidolin ha minimizzato il passato. Ha affermato che "il passato è il passato" e che è inutile ricordare costantemente l'annata 2001-2002, quando furono in corsa per il quarto posto fino all'ultimo, salvo poi subire la "fatal Brescia". Ha specificato che si tratta di ricordi che si porterà sempre nel cuore, ma che oggi è giusto concentrarsi sul Bologna attuale, rendendo merito a quelle che ha definito "due scelte illuminate".