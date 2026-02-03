La Top 11 del mercato: Serie A presente solo in uscita. Irrompe il mercato brasiliano

Di seguito la Top 11 dei trasferimenti più cari, ruolo per ruolo. In un ipotetico 4-3-3 troviamo una squadra prevalentemente composta da giocatori di Premier League. Il massimo campionato inglese schiera ben 8 giocatori e le 3 eccezioni arrivano sorprendentemente da squadre non di primissima fascia, come Wolfsburg, Fenerbahçe e Flamengo. In particolar modo sorprende la presenza di un club brasiliano, il che evidenzia come l'economia nel paese sudamericano sia in forte crescita, non a caso questo gennaio ha visto diversi trasferimenti onerosi.

Assente la Serie A in entrata, mentre in uscita spicca Matteo Guendouzi che ha fruttato alla Lazio 28 milioni. L'inverno del 2026 inoltre ha evidenziato come praticamente nessuno abbia deciso di investire forti somme su un portiere. Da evidenziare la presenza di Jeremy Jacquet, che si trasferirà al Liverpool solamente dal 1° luglio e che chiuderà la stagione da giocatore del Rennes.

Melker Ellborg (Sunderland) 3.45 milioni

Sael Kumbedi (Wolfsburg) 6 milioni

Marc Guehi (Manchester City) 23 milioni

Jeremy Jacquet (Liverpool, dal 1° luglio) 63.6 milioni

Souza (Tottenham) 15 milioni

Conor Gallagher (Tottenham) 40 milioni

Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) 28 milioni

Lucas Paqueta (Flamengo) 42 milioni

Brennan Johnson (Crystal Palace) 40 milioni

Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) 49.7 milioni

Antoine Semenyo (Manchester City) 42 milioni