La Top 11 del mercato: Serie A presente solo in uscita. Irrompe il mercato brasiliano
Di seguito la Top 11 dei trasferimenti più cari, ruolo per ruolo. In un ipotetico 4-3-3 troviamo una squadra prevalentemente composta da giocatori di Premier League. Il massimo campionato inglese schiera ben 8 giocatori e le 3 eccezioni arrivano sorprendentemente da squadre non di primissima fascia, come Wolfsburg, Fenerbahçe e Flamengo. In particolar modo sorprende la presenza di un club brasiliano, il che evidenzia come l'economia nel paese sudamericano sia in forte crescita, non a caso questo gennaio ha visto diversi trasferimenti onerosi.
Assente la Serie A in entrata, mentre in uscita spicca Matteo Guendouzi che ha fruttato alla Lazio 28 milioni. L'inverno del 2026 inoltre ha evidenziato come praticamente nessuno abbia deciso di investire forti somme su un portiere. Da evidenziare la presenza di Jeremy Jacquet, che si trasferirà al Liverpool solamente dal 1° luglio e che chiuderà la stagione da giocatore del Rennes.
Melker Ellborg (Sunderland) 3.45 milioni
Sael Kumbedi (Wolfsburg) 6 milioni
Marc Guehi (Manchester City) 23 milioni
Jeremy Jacquet (Liverpool, dal 1° luglio) 63.6 milioni
Souza (Tottenham) 15 milioni
Conor Gallagher (Tottenham) 40 milioni
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) 28 milioni
Lucas Paqueta (Flamengo) 42 milioni
Brennan Johnson (Crystal Palace) 40 milioni
Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace) 49.7 milioni
Antoine Semenyo (Manchester City) 42 milioni
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.