Gullit: "Abbiamo visto tanti ragazzi dell'Ajax andare all'estero e fallire. Spero Taylor ce la faccia"

Ruud Gullit è uno degli olandesi che più hanno segnato un'epoca e ancora oggi la sua opinione è considerata davvero molto attendibile. Intervenuto direttamente dagli studi di Ziggo Sport, l'ex centrocampista del Milan e dell'Ajax ha commentato il trasferimento di Kenneth Taylor alla Lazio: "C'è solo da sperare che ce la faccia. Non è proprio un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra".

Gullit non è quindi troppo fiducioso nelle qualità del classe 2002, che comunque cercherà di imporsi in Italia in un campionato non facile e decisamente più esigente rispetto all'Eredivisie: "Abbiamo visto tanti ragazzi dell'Ajax andare all'estero e fallire, per questo spero che lui invece riesca a sfondare. Un po' sulla scia di quanto fatto da Schouten al Bologna. Spero ce la faccia".

Taylor, che ha debuttato con la Lazio a Verona, ha collezionato 184 presenze e 36 gol con l'Ajax, oltre a 60 gettoni e 14 reti con l'Under 21 degli olandesi. Inoltre è sceso in campo 5 volte con la Nazionale, 27 con l'Under 21, segnando 3 gol, 3 con l'Under 18, 20 con l'Under 17, siglando 4 reti, 6 con l'Under 16, trovando un gol, e 5 con l'Under 15.