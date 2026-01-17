"Ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport": I NY Cosmos ricordano Commisso
A poche ore dalla scomparsa di Rocco Commisso anche i New York Cosmos hanno voluto ricordare il patron della Fiorentina con un messaggio di cordoglio: "I New York Cosmos piangono la scomparsa di Rocco B. Commisso. Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B.
Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell'importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni.
New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro le cui vite sono state toccate da Rocco".
