Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Haaland e la Juventus, ricordate cosa disse Mino Raiola? Perché preferì il BVB

Haaland e la Juventus, ricordate cosa disse Mino Raiola? Perché preferì il BVBTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:08Serie A
Raimondo De Magistris

Nella giornata di ieri il direttore generale della Juventus Next Gen Claudio Chiellini ha ripercorso la sua lunga avventura nel club bianconero e ha ricordato anche i più importanti colpi solo sfiorati: "Ci sono foto di Haaland a Vinovo: era venuto con il padre, c’è una foto che gira con il cappellino della Juve. Sono venuti i fratelli Bellingham, sono arrivati tanti giocatori che poi non siamo riusciti a chiudere. Fa parte del calcio". Per quanto riguarda Haaland il riferimento era all'autunno 2019, Haaland stava trascinando a suon di gol il Red Bull Salisburgo e doveva scegliere la sua nuova destinazione. In Italia c'era soprattutto la Juventus, ma alla fine preferì trasferirsi al Borussia Dortmund. Perché? Il motivo qualche mese più tardi lo spiegò Mino Raiola: "Haaland? Se fosse andato alla Juventus me lo avrebbero fatto giocare nella squadra Under 23".

Effettivamente il piano era proprio quello di spedirlo almeno inizialmente in seconda squadra. Con Gonzalo Higuain che era rientrato per un ultimo valzer alla Juventus dopo i prestiti al Milan e al Chelsea, con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic in rosa, l'idea della società torinese era quella di acquistare l'allora 19enne Haaland con l'obiettivo di fargli fare un primo passaggio in seconda squadra per poi - magari dall'inizio della stagione successiva - inserirlo in prima squadra.

La prospettiva presentata a Haaland e famiglia dalla Juventus non fu la più allettante e a conti fatti hanno avuto ragione loro. Il 29 dicembre 2019 il Borussia Dortmund pagò la clausola da 20 milioni di euro e schierò subito il centravanti norvegese al centro del suo attacco con risultati immediatamente eccellenti. Solo da gennaio a giugno di quell'anno realizzò sedici reti in diciotto partite, poi altri 70 gol nelle due successive stagioni e il passaggio al Manchester City con cui - dopo tre anni e mezzo - ha già superato quota 150 reti. La più autentica e performante 'Goal Machine' di questi anni '20.

Articoli correlati
A Barcellona è tempo di campagna elettorale. Font: "Haaland e Julian sono possibili"... A Barcellona è tempo di campagna elettorale. Font: "Haaland e Julian sono possibili"
Champions, Mbappé inarrestabile: già 13 i gol segnati, lontani Kane e Haaland Champions, Mbappé inarrestabile: già 13 i gol segnati, lontani Kane e Haaland
Mbappé domina la classifica marcatori di Champions League: 11 reti per il francese... Mbappé domina la classifica marcatori di Champions League: 11 reti per il francese
Altre notizie Serie A
Lo scopritore di Vergara: "Giocatore 'alla Cassano'. Poteva comprarlo la Fiorentina"... Lo scopritore di Vergara: "Giocatore 'alla Cassano'. Poteva comprarlo la Fiorentina"
Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri Live TMWLazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
Turchia, mercato più ricco di 3 campionati della Top 5. Guendouzi il più caro Turchia, mercato più ricco di 3 campionati della Top 5. Guendouzi il più caro
La Serie A brasiliana spende quanto quella italiana. Ligue 1 la più virtuosa La Serie A brasiliana spende quanto quella italiana. Ligue 1 la più virtuosa
Stasera Fiorentina-Torino, il doppio ex Semioli: "I Viola non possono sbagliare certi... Stasera Fiorentina-Torino, il doppio ex Semioli: "I Viola non possono sbagliare certi appuntamenti"
Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Zanetti e Gilardino le new... Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Zanetti e Gilardino le new entry
Panchine d'Europa, terremoto in Serie A. Solo in Bundesliga si cambia di più Panchine d'Europa, terremoto in Serie A. Solo in Bundesliga si cambia di più
Totti di nuovo alla Roma, ma in che vesti? Spunta l'ipotesi di un ruolo da Direttore... Totti di nuovo alla Roma, ma in che vesti? Spunta l'ipotesi di un ruolo da Direttore Tecnico
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Il punto sui rinnovi di McKennie e Yildiz
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.1 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.3 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.4 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.5 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.6 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.7 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Juve, 3-0 bugiardo. Molti non vedevano l'ora che cadesse Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lo scopritore di Vergara: "Giocatore 'alla Cassano'. Poteva comprarlo la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
Immagine news Serie A n.3 Turchia, mercato più ricco di 3 campionati della Top 5. Guendouzi il più caro
Immagine news Serie A n.4 La Serie A brasiliana spende quanto quella italiana. Ligue 1 la più virtuosa
Immagine news Serie A n.5 Stasera Fiorentina-Torino, il doppio ex Semioli: "I Viola non possono sbagliare certi appuntamenti"
Immagine news Serie A n.6 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Zanetti e Gilardino le new entry
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 23ª giornata: occhi puntati sul big match Frosinone-Venezia. Il programma completo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Spezia-Virtus Entella: un derby che vale una stagione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Empoli: sfida di conferme, riscatti ed ex
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Sampdoria: blucerchiati alla ricerca della continuità
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Mantova-Bari: spareggio salvezza. Al Martelli i punti valgono doppio
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Juve Stabia-Padova: ancora una volta Gomez non sarà a disposizione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.2 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, Paolo Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie C n.4 Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano