Haaland e la Juventus, ricordate cosa disse Mino Raiola? Perché preferì il BVB

Nella giornata di ieri il direttore generale della Juventus Next Gen Claudio Chiellini ha ripercorso la sua lunga avventura nel club bianconero e ha ricordato anche i più importanti colpi solo sfiorati: "Ci sono foto di Haaland a Vinovo: era venuto con il padre, c’è una foto che gira con il cappellino della Juve. Sono venuti i fratelli Bellingham, sono arrivati tanti giocatori che poi non siamo riusciti a chiudere. Fa parte del calcio". Per quanto riguarda Haaland il riferimento era all'autunno 2019, Haaland stava trascinando a suon di gol il Red Bull Salisburgo e doveva scegliere la sua nuova destinazione. In Italia c'era soprattutto la Juventus, ma alla fine preferì trasferirsi al Borussia Dortmund. Perché? Il motivo qualche mese più tardi lo spiegò Mino Raiola: "Haaland? Se fosse andato alla Juventus me lo avrebbero fatto giocare nella squadra Under 23".

Effettivamente il piano era proprio quello di spedirlo almeno inizialmente in seconda squadra. Con Gonzalo Higuain che era rientrato per un ultimo valzer alla Juventus dopo i prestiti al Milan e al Chelsea, con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Mario Mandzukic in rosa, l'idea della società torinese era quella di acquistare l'allora 19enne Haaland con l'obiettivo di fargli fare un primo passaggio in seconda squadra per poi - magari dall'inizio della stagione successiva - inserirlo in prima squadra.

La prospettiva presentata a Haaland e famiglia dalla Juventus non fu la più allettante e a conti fatti hanno avuto ragione loro. Il 29 dicembre 2019 il Borussia Dortmund pagò la clausola da 20 milioni di euro e schierò subito il centravanti norvegese al centro del suo attacco con risultati immediatamente eccellenti. Solo da gennaio a giugno di quell'anno realizzò sedici reti in diciotto partite, poi altri 70 gol nelle due successive stagioni e il passaggio al Manchester City con cui - dopo tre anni e mezzo - ha già superato quota 150 reti. La più autentica e performante 'Goal Machine' di questi anni '20.