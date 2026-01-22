Mbappé domina la classifica marcatori di Champions League: 11 reti per il francese

Kylian Mbappé si conferma protagonista assoluto in questa Champions League 2025/26. Con la doppietta rifilata al Monaco nella vittoria clamorosa del Real Madrid per 6-1, il fuoriclasse francese ha portato a 11 il proprio bottino di gol in appena sei partite, allungando su Harry Kane, autore anch'egli di una doppietta ma distanziato di 4 reti.

Dopo aver saltato la sesta giornata, Mbappé aveva già impressionato nel match contro l’Olympiacos, realizzando quattro reti, tra cui il secondo hat-trick più veloce nella storia della competizione. In avvio di stagione, i primi tre gol erano arrivati su rigore: due nel successo contro il Marsiglia e uno contro il Kairat Almaty, prima di firmare le prime due reti in movimento per completare il primo hat-trick della fase a gironi 2025/26.

Dietro di lui, Harry Kane ha rilanciato la sua candidatura con una doppietta contro l’Union Saint-Gilloise, interrompendo una serie di tre gare senza gol. A quota 6 troviamo invece Anthony Gordon del Newcastle, Erling Haaland del Manchester City e Victor Osimhen del Galatasaray. Osimhen ha segnato tutte le sue sei reti tra le giornate 2 e 4, compresa la tripletta contro l’Ajax, senza trovare la via del gol nelle ultime due partite del Galatasaray. Haaland aveva messo a segno reti in tutte le gare fino alla sconfitta per 2-0 contro il Leverkusen, salvo poi tornare al gol su rigore nel successo contro il Real Madrid, ma è rimasto a secco contro il Bodø/Glimt. Gordon, dopo un inizio esplosivo con quattro reti nelle prime tre partite, ha ritrovato la continuità segnando nelle giornate 6 e 7.