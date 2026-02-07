Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Utopia Tonali? Il suo trasferimento oggi è un'operazione da Arsenal, non da Juventus

Utopia Tonali? Il suo trasferimento oggi è un'operazione da Arsenal, non da Juventus
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:38Serie A
Raimondo De Magistris

Nella giornata di ieri il procuratore del centrocampista del Newcastle e della Nazionale Sandro Tonali ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'TuttoSport' e non ha chiuso alla possibilità che la prossima estate l'ex calciatore del Milan possa trasferirsi alla Juventus: "Il Newcastle fa fatica a privarsi di Sandro e lui vuole portare il club in Champions. Questi discorsi di mercato si faranno più avanti. Vedremo come finirà la stagione e poi valuteremo il da farsi", ha detto Giuseppe Riso che poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Non c’è una preferenza al momento. È ancora presto. Quello che diciamo oggi non vale domani: adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare".

Molto probabilmente in estate Tonali sarà uomo mercato, lo sarà soprattutto se il Newcastle non riuscirà a qualificarsi nuovamente per la Champions League. In Italia da tempo è il grande obiettivo della Juventus, lo era già quando il mercato bianconero era tra le mani di Cristiano Giuntoli. In Inghilterra invece ci pensa soprattutto l'Arsenal che ha effettuato un sondaggio serio per provare ad acquistarlo già nella finestra di calciomercato appena andata in archivio. Un tentativo andato a vuoto, quasi certamente non l'ultimo.
Già, perché l'Arsenal è intenzionato a riprovarci in estate e la verità è che oggi i gunners molto più della Juventus hanno la possibilità di mettere in piedi questa operazione. Il centrocampista classe 2000 che nell'estate 2023 fu pagato 64 milioni di euro viene valutato intorno ai 100 milioni di euro. C'è poi da fare i conti con un ingaggio molto corposo, da quasi 10 milioni a stagione bonus compresi.

Una operazione che in casa Arsenal ricorda quella definita nell'estate 2023 per acquistare dal West Ham Declan Rice, che ha molti precedenti recenti in Premier League ma non in Serie A. Oggi in Italia per tutte le big una operazione del genere è praticamente utopia, possibile solo se il giocatore decidesse di spingere in maniera decisa per il trasferimento in Italia. Decidesse di decurtarsi in maniera importante l'ingaggio pur di favorire l'affare e il Newcastle, magari, di inserire nell'accordo una contropartita gradita. Complicato, molto complicato: la verità è che oggi Tonali non è una operazione da Serie A, magari lo sarà tra 4-5 anni...

