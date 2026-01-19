Ufficiale Harrison è un nuovo giocatore della Fiorentina, arriva anche il comunicato ufficiale

Jack Harrison aveva fatto il suo arrivo al Viola Park già nella giornata di venerdì, ma solamente adesso - anche e soprattutto a causa del grave lutto che ha colpito qualche ora dopo la Fiorentina, costretta a piangere la morte del presidente Commisso - è arrivato l'annuncio ufficiale del suo trasferimento dal Leeds.

Di seguito il comunicato della Fiorentina per rendere noto il buon esito della trattativa con il Leeds per Harrison: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jack David Harrison dal Leeds United F.C. Harrison, nato a Stoke-on-Trent, in Inghilterra, il 20 novembre 1996, è cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester United e, nel corso della sua carriera, ha vestito, oltre quella del Leeds, anche le maglie del Middlesbrough, del New York City FC e dell’ Everton. Il nuovo calciatore viola ha collezionato 194 presenze tra Premier League ed FA Cup segnando 27 reti e fornendo 23 assist. Harrison indosserà la maglia numero 17".

Le cifre dell'affare Harrison tra Fiorentina e Leeds. L'affare si è chiuso in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro, nel caso in cui dovesse scattare il trasferimento a titolo definitivo, è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029.