Live TMW Hellas Verona, Gagliardini: "La squadra è unita ed è con Zanetti. Noi i primi colpevoli"

17.35 - Per analizzare la sfida contro il Genoa, il centrocampista del Verona Roberto Gagliardini interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.51 - Inizia la conferenza stampa di Roberto Gagliardini.

Che partita è stata?

"La partita era stata preparata nel modo giusto. Siamo riusciti ad andare in vantaggio ma abbiamo preso gol a fine primo tempo che ci ha un po' scosso. Nella ripresa siamo entrati compatti ma dopo il 2-1 la reazione c'è stata. La situazione è figlia del momento".

Manca una scintilla. C'è questa unità di intenti?

"Le vittorie sono la migliore medicina. La squadra è unita. Abbiamo parlato dopo la partita, ci siamo guardati in faccia. Sappiamo che il momento è difficile, dei punti che abbiamo e che la vittoria non è arrivata quest'anno. Sappiamo che anche è il dettaglio, la corsa in più, il capire il momento o percepire il momento. Sono tutte quelle piccole cose che fanno la differenza. La squadra non ha mai fatto una partita che meritasse di perdere. Siamo sempre stati sul pezzo e questa deve essere la nostra spinta".

C'è possibilità di salvarsi realmente?

"La domanda è legittima. Ai ragazzi ho detto che è molto semplice: nessuno si è mai salvato con 6 punti dopo 13 partite. O passiamo sei mesi nel peggior modo possibile vivacchiando o fare qualcosa che nessuno ha mai fatto. Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di mai fatto e questo ci deve dare forza e stimolo per pensare alle prossime partite".

La squadra è con Zanetti?

"Senza dubbio. Non abbiamo fatto una vittoria quest'anno e sarebbe ipocrita dire che è colpa dell'allenatore. Noi siamo i primi 'colpevoli'. L'allenatore è sempre stato con noi, ci protegge sempre e comunque. E le prestazioni ci sono, stiamo lottando su ogni palla ogni gara".

17.56 - Termina la conferenza stampa di Roberto Gagliardini.