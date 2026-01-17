Carlo Conti su Commisso: "Uomo dolce e forte che ha avuto nel cuore Firenze e la Fiorentina"

Il noto conduttore tv e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola del presidente Rocco Commisso venuto a mancare nella notte all'età di 76 anni: "Se ne va un uomo dolce e forte, un grande imprenditore che ha avuto nel cuore Firenze e la Fiorentina. Tutte le volte che vedeva mio figlio gli chiedeva subito come va... E' chiaro che come gli imprenditori ha usato bastone e carota e modi che a volte potevano essere criticati ma la sua passione e voglia di fare mi hanno sempre colpito. E poi, se andiamo ad analizzare quest'anno e questa posizione di classifica oggi tutto diventa più chiaro.

Mi resta il ricordo di una persona vera che ha fatto investimenti e che si era fatta da sola, partendo con la valigia di cartone in cerca di fortuna negli Stati Uniti. Riguardo alla Fiorentina in effetti troppi dolori in questi anni. Speriamo giri il vento e confido in una prova d'orgoglio della squadra".