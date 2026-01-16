Parma-Genoa, le probabili formazioni: ecco Bernabe e Pellegrino, De Rossi non cambia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Genoa (Domenica 18 gennaio, ore 12.30, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Dopo il cambio di modulo visto contro il Napoli, mister Carlos Cuesta si appresta a ripresentare l’ormai rodato 4-3-3. Nessun dubbio per la linea difensiva, composta dalla coppia Circati-Valenti al centro e da capitan Delprato e Valeri sulle corsie laterali (rispettivamente a destra e sinistra). Non è sicuro, invece, chi verrà schierato tra i pali: Corvi è ormai il titolare, ma l’esordio di Rinaldi potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Passando al centrocampo, Bernabé è pronto per tornare tra i titolari. A completare il reparto saranno i soliti Keita, in cabina di regia, e Sorensen al suo fianco. In attacco tornerà Mateo Pellegrino dal primo minuto, supportato da Oristanio e Ondrejka sulla trequarti. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva il Genoa

Squadra che vince non si dovrebbe cambiare. Il condizionale ovviamente è d’obbligo anche se Daniele De Rossi per la sfida del “Tardini” dovrebbe confermare l’undici che bene ha fatto contro il Cagliari lunedì scorso. In difesa davanti a Leali si va verso la conferma di Marcandalli al fianco di Ostigard e Vasquez mentre Norton-Cuffy potrebbe essere riproposto a destra con Martin a sinistra anche se in quel ruolo Ellertsson non ha demeritato contro gli isolani. Qualora il mister rossoblù decidesse di dare un turno di riposo all’esterno inglese, sarà dunque l’ex Venezia a percorrere la corsia laterale con Thorsby in mezzo al campo. Altrimenti l’islandese agirà da mezzala con Frendrup e Malinovskyi al fianco. In attacco invece spazio a Vitinha e Colombo. (da Genova, Andrea Piras)