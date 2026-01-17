Lunch match al Tardini, la Gazzetta di Parma: "Sfida al Genoa: Delprato e Bernabé titolari"
TUTTO mercato WEB
Nel lunch match delle 12:30 in programma per domani, il Parma scende in campo al Tardini contro il Genoa, in un'importante sfida tra due formazioni che si trovano molto vicine classifica. "Sfida al Genoa: Delprato e Bernabé tornano titolari" scrive in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta di Parma che, sulla sfida di domani, sottolinea il rientro - atteso per domani - dei due giocatori crociati.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile