Roma, Malen è ufficiale: “Sono un nove”. Zirkzee mette like, ma lo stop di Dovbyk complica i piani

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Donyell Malen, nuovo rinforzo offensivo per la squadra giallorossa. L’attaccante olandese classe 1999 sbarca nella Capitale con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 25 milioni, che potrà diventare obbligo al verificarsi di specifiche condizioni sportive. Nell’accordo è previsto anche il 10% sulla futura eventuale rivendita.

Nelle sue prime parole ai canali ufficiali del club Malen - che indosserà il numero 14 - ha chiarito il suo ruolo ideale: “Mi sento un nove. Giocare al centro mi permette di essere più pericoloso e di aiutare di più la squadra”. È l'idea anche di Gian Piero Gasperini, che aspetta altri rinforzi: sui social, l’entusiasmo dei tifosi è stato alimentato anche dal like di Joshua Zirkzee, dettaglio che ha contribuito a riaccendere le voci su un possibile futuro incrocio di mercato.

.

Se l’arrivo di Malen rafforza il reparto offensivo, l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalle condizioni di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, infortunatosi il 6 gennaio contro il Lecce, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere una lesione miotendinea alla coscia sinistra. I tempi di recupero stimati sono di almeno due mesi, un’assenza pesante che complica i piani della Roma. Anche sul mercato: l’attaccante, fin qui utilizzato a fasi alterne, avrebbe potuto rappresentare una pedina in uscita, ma l’infortunio rende ora difficile qualsiasi operazione.