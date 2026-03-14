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Hellas Verona-Genoa, i convocati di Sammarco: forfait di Bradaric, torna a disposizione Lirola

Hellas Verona-Genoa, i convocati di Sammarco: forfait di Bradaric, torna a disposizione LirolaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:15Serie A
Niccolò Righi

Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Hellas Verona e Genoa, gara in programma nel lunch match delle 12:30 di domani al Bentegodi e valida per la 29^ giornata di Serie A, il tecnico degli scaligeri Paolo Sammarco ha reso nota la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte alla partita.

Stop dell'ultimo minuto per Domagoj Bradaric che non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Genoa a causa di un risentimento muscolare accusato nella seduta di allenamento di venerdì 13 marzo. Come annunciato da Sammarco, rientra Lirola dall'infermeria. Per il resto squadra confermata rispetto alla vittoria di Bologna.

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Lirola, Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Nelsson, Belghali, Fallou, De Battisti.
Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse, Al-Musrati.
Attaccanti: Sarr, Orban Bowie, Mosquera, Isaac

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