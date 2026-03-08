Verona, Sammarco: "il Verona è vivo, Bowie e Orban hanno grandi qualità"

Dopo il fischio finale di Bologna-Verona, gara valida per la 28ª giornata di Serie A e vinta dagli scaligeri, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei gialloblù, Paolo Sammarco.

La prima vittoria.

"Il Verona è vivo, i ragazzi sono vivi e lo vedo negli allenamenti e quanta competizione c'è tra di loro, hanno voglia di riscattarsi da un brutto periodo. È il giusto premio per il lavoro che stiamo facendo, non abbiamo ancora fatto nulla e spero che questa vittoria sia un buon inizio".

La solidità del centrocampo.

"Abbiamo dato un po' di continuità e questo penso che sia un po' mancato nel Verona, tra infortuni e gente che va via. Questo è importante, Gagliardini, Akpa Akpro e Harroui sono tre ragazzi super disponibili con caratteristiche diverse tra di loro, ma contiamo anche su Al-Musrati, Niasse e Bernede che speriamo che rientri presto. Dobbiamo coinvolgere tutti perché ne avremo bisogno fino alla fine".

Bowie e Gift Orban.

"Sono due ragazzi che si stanno conoscendo. Bowie è arrivato da poco, Gift lo abbiamo perso per due partite, sicuramente la loro intesa crescerà perchè sono ragazzi disponibili e con grandi qualità".