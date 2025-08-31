Hellas Verona, il centrocampista Charlys va in prestito alla Reggiana
Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito ad Associazione Calcio Reggiana 1919 - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Charlys, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Charlys e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.
Intanto, in uscita dalla Roma c'è Tommaso Baldanzi, con lo stesso Verona che si è avvicinato molto. Secondo Sky Sport stamani c'è stato un incontro tra le parti per provare ad arrivare alla chiusura (sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni). Il tecnico Paolo Zanetti, in conferenza stampa, soltanto qualche ora fa ha parlato così del possibile arrivo di Baldanzi: "La mia storia con lui la conoscete tutti, se arriva sono contento, ha grande talento. Gradisce il Verona, poi tutto il resto non mi compete".