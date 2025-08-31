Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Hellas Verona, il centrocampista Charlys va in prestito alla Reggiana

Hellas Verona, il centrocampista Charlys va in prestito alla ReggianaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:28Serie A
di Tommaso Bonan

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito ad Associazione Calcio Reggiana 1919 - il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Charlys, fino al 30 giugno 2026. Hellas Verona FC saluta Charlys e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.

Intanto, in uscita dalla Roma c'è Tommaso Baldanzi, con lo stesso Verona che si è avvicinato molto. Secondo Sky Sport stamani c'è stato un incontro tra le parti per provare ad arrivare alla chiusura (sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni). Il tecnico Paolo Zanetti, in conferenza stampa, soltanto qualche ora fa ha parlato così del possibile arrivo di Baldanzi: "La mia storia con lui la conoscete tutti, se arriva sono contento, ha grande talento. Gradisce il Verona, poi tutto il resto non mi compete".

Articoli correlati
Cosenza, nuovo innesto a centrocampo: dall'Hellas arriva il brasiliano Charlys Cosenza, nuovo innesto a centrocampo: dall'Hellas arriva il brasiliano Charlys
Altre notizie Serie A
Retroscena Balentien: il debuttante del Milan era vicino al Venezia. E lo seguiva... TMWRetroscena Balentien: il debuttante del Milan era vicino al Venezia. E lo seguiva l'Inter
Napoli, Condò rimanda De Bruyne: "Poca roba ieri, Conte l'ha vinta con i cambi" Napoli, Condò rimanda De Bruyne: "Poca roba ieri, Conte l'ha vinta con i cambi"
Folate alternate, unione sugli spalti ma ancora nessun gol: Torino-Fiorentina 0-0... Folate alternate, unione sugli spalti ma ancora nessun gol: Torino-Fiorentina 0-0 al 45'
Di Gregorio attento, Leali superbo: portieri protagonisti in Genoa-Juve, 0-0 all’intervallo... Di Gregorio attento, Leali superbo: portieri protagonisti in Genoa-Juve, 0-0 all’intervallo
Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova... Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova
Serie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri Probabili formazioniSerie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri
Il Napoli va già di fretta, Benarrivo: "È una corazzata: Conte può aprire un ciclo"... Il Napoli va già di fretta, Benarrivo: "È una corazzata: Conte può aprire un ciclo"
Inter, l'Al Hilal tenta Ausilio per l'Arabia Saudita? Lui rassicura i tifosi Inter, l'Al Hilal tenta Ausilio per l'Arabia Saudita? Lui rassicura i tifosi
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Le più lette
1 Genoa-Juventus, le probabili formazioni: triplo dubbio per sostituire Cambiaso
2 Inter-Udinese, le probabili formazioni: torna Calhanoglu ma Sucic trova conferme
3 Serie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri
4 Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
5 Torino-Fiorentina, le probabili formazioni: Asllani all'esordio. Kean torna titolare dopo l'Europa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova
Immagine top news n.1 Juventus, Nico Gonzalez più vicino all'Atletico Madrid. Trasferimento a base prestito
Immagine top news n.2 Hojlund è arrivato a Napoli. Dopo le visite mediche a Roma, ora la firma con gli azzurri
Immagine top news n.3 Atalanta, fumata bianca definitiva con Musah: sarà prestito oneroso, operazione da 30 milioni
Immagine top news n.4 Le uscite di Musah e Jimenez, ma non solo. Oggi il Milan farà un ultimo tentativo per Rabiot
Immagine top news n.5 L'Atalanta oggi chiude per Musah. Riscatto fissato a 25 milioni: i dettagli dell'affare col Milan
Immagine top news n.6 Napoli, ecco Hojlund: l'attaccante è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Immagine top news n.7 Il Napoli gode al 95' e resta a punteggio pieno. In attesa di Hojlund: oggi le visite mediche
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.2 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.3 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
Immagine news podcast n.4 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chi tra le italiane nelle prime otto in Champions League? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: "ADL si aspetta molto da Conte in Champions, adesso cresca in Europa"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Retroscena Balentien: il debuttante del Milan era vicino al Venezia. E lo seguiva l'Inter
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Condò rimanda De Bruyne: "Poca roba ieri, Conte l'ha vinta con i cambi"
Immagine news Serie A n.3 Folate alternate, unione sugli spalti ma ancora nessun gol: Torino-Fiorentina 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Di Gregorio attento, Leali superbo: portieri protagonisti in Genoa-Juve, 0-0 all’intervallo
Immagine news Serie A n.5 Nico Gonzalez all'Atletico Madrid, manca solo l'ok della Liga. Poi Juventus su Zhegrova
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 2^ giornata LIVE: Cancellieri nel tridente di Sarri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, dall'Inghilterra bussano per Doumbia: piace al Southampon, pronta l'offerta
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Donati si affida a Cuni come unica punta
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Padova, le formazioni ufficiali: Calabro e Andreoletti con lo stesso modulo
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, nuovo arrivo in avanti: è fatta per Lambourde dal Verona, firma in giornata
Immagine news Serie B n.5 Derby ligure per Fellipe Jack: la Spezia la spunta sulla Sampdoria per il classe '06
Immagine news Serie B n.6 Cesena, possibile rinforzo in attacco: club al lavoro per Haj Mohamed del Parma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, Camarlinghi può partire: sulle sue tracce ci sono Siracusa e Triestina
Immagine news Serie C n.2 Pineto, D'Andrea si presenta: "Sono carichissimo, la società mi ha voluto fortemente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 2ª giornata: i parziali delle gare delle 18: Crotone debordante, Brescia ok
Immagine news Serie C n.4 Termina l'avventura di Hadziosmanovic al Pineto: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie C n.5 Ascoli scatenato: dopo Gori si pensa al centrocampo, nel mirino D'Urso della triestina
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, colpo in attacco: dall'Avellino prelevato Gori in prestito con diritto di riscatto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie, la partita non era scontata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Magull: "Felici di questa vittoria, volevamo rifarci dopo il Brann"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Inter Women batte 4-1 il Valur e accede al 1° turno di qualificazione della Women's Europa Cup
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…