Verona, dopo Giovane altra plusvalenza con Cisse? Il PSV spinge per chiudere

Il PSV Eidnhoven, secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbe vicino all'acquisto di Alphadjo Cisse. Il classe 2006 è in forza al Catanzaro per questa stagione, in prestito dal Verona. Un prestito che sta funzionando, visto che il ragazzo in Serie B sta mettendo in mostra le sue qualità, con 6 gol già segnati fino a qui in cadetteria.

Stando a quanto si legge, servirebbe anche l’ok formale da parte del club calabrese per l'affare che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, potrebbe portare anche alla richiesta di un indennizzo da parte del Catanzaro al Verona.

D'altronde dopo l'ultima gara giocata dal Catanzaro contro la Sampdoria il suo tecnico, Alberto Aquilani, aveva lasciato intendere che potessero esserci novità sul suo conto a stretto giro di posta. Queste erano state le sue parole: "Cissè avevo pensato di toglierlo, poi ha fatto quella giocata e l’ho tenuto dentro. Voci di calciomercato sul ragazzo? Non so cosa succederà da qui a poco, vedremo”.