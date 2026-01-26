Al Bentegodi arriva l'Udinese. L'Arena apre sugli scaligeri: "L'Hellas cerca uno scatto"

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e in particolar modo all'Hellas Verona, che chiuderà al ventiduesima giornata di campionato al Bentegodi. Gli scaligeri infatti dalle 20.45 se la vedranno contro l'Udinese, in una sfida determinante anche nella lotta salvezza. La formazione di Paolo Zanetti infatti sarà chiamata ad uno scatto da tre punti, fondamentale per non perdere quota rispetto al diciassettesimo posto occupato dal Lecce.

Il Verona arriva alla gara contro i friulani con 14 punti, raggiunti grazie al pari ottenuto sul campo della Cremonese. La distanza dai pugliesi ad oggi è pari a quattro lunghezze ma una vittoria, che per il Verona manca da sei turni consecutivi, potrebbe decisamente rilanciare i veneti. Al Bentegodi però arriverà un Udinese ferito dalla sconfitta subita contro l'Inter e che, considerando anche il pari con il Pisa, proverà a piazzare un colpo esterno per tornare a vincere.

Zanetti sembra pronto a lanciare il 3-5-2 contro i bianconeri, affidando l'attacco a Sarr e Orban dopo la cessione di Giovane al Napoli. Tra le novità ci sarà quella di Lirola, nuovo arrivato pronto a presidiare la fascia destra. Un centrocampo completato dalla presenza di Gagliardini, Niasse e Bernede oltre che da Bradaric sul fronte mancino. Davanti a Montipò, invece, dovrebbero agire Slotsager, Nelsson ed Ebosse.