Hellas Verona, Zanetti: "Oggi scelte obbligate. Perilli? Montipò le ha giocate tutte"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio della sfida esterna in casa della Cremonese. Queste le sue dichiarazioni: "Giovane e Orban? Gli ho visti bene. Sono giocatori che hanno gamba e qualità. Oggi è importante, vogliamo impensierire la Cremonese".

Dietro c'è emergenza.

"Abbiamo scelte obbligate perché abbiamo 7 assenze importanti. Oggi i ragazzi hanno l'opportunità di mettersi in mostra e far vedere che possono mettere il loro mattoncino sul loro percorso".

Perilli e non Montipò, come mai?

"Montipò ha giocato un girone intero, sta attraversando un grande periodo e credo sia giusto dare l'opportunità a un altro portiere altrettanto bravo".