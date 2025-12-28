Allegri e la scoppola presa da Zanetti. Il ruolino pessimo del veneto col Milan

Quest’oggi va in scena la quinta sfida, in veste di allenatori, tra Massimiliano Allegri e Paolo Zanetti. Il tecnico toscano è per il momento in vantaggio in fatto di vittorie rispetto al suo collega veneto, ma non nettamente anzi di “corto muso” come ama sostenere proprio lo stesso Allegri (due vittorie contro una). A dirla tutta l’attuale guida rossonera ha preso anche una bella scoppola contro Zanetti, sia pur fuori casa in Empoli-Juventus 4-1 del 22 maggio 2023.

Contro il Verona Allegri ha invece giocato 15 volte, vincendo in dieci circostanze e perdendone tre (il resto, ovviamente, è rappresentato da pareggi). Contro i gialloblu, Max è in serie positiva da cinque gare (4 vittorie e un pari), non perde dal 30 ottobre 2021 (Verona-Juventus 2-1 al Bentegodi).

Vincere contro il Milan in casa dei rossoneri rappresenterebbe un qualcosa di storico per il Verona, che mai si è imposto a San Siro nei 34 precedenti di campionato (A e B). Ma rappresenterebbe anche una prima volta pure per Zanetti che nelle sei gare da allenatore contro i lombardi mai ha vinto e ha pure perso in 5 circostanze. Un solo punto portato a casa: è successo il 7 aprile 2023 (Milan-Empoli 0-0).

TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS ZANETTI

2 vittorie Allegri

1 pareggio

1 vittoria Zanetti

8 gol fatti squadre Allegri

5 gol fatti squadre Zanetti

TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS VERONA

10 vittorie Allegri

2 pareggi

3 vittorie Verona

28 gol fatti squadre Allegri

13 gol fatti Verona

TUTTI I PRECEDENTI ZANETTI VS MILAN

0 vittorie Zanetti

1 pareggio

5 vittorie Milan

1 gol fatto squadre Zanetti

10 gol fatti Milan