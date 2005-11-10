Prima Hermoso, poi Molina: Roma avanti 2-0 contro lo Slovan Bratislava all'intervallo

Primo tempo a senso unico all'Olimpico tra la Roma e lo Slovan Bratislava, con la squadra di Gian Piero Gasperini che ha chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0, grazie alle reti messe a segno da Hermoso e Molina.

Vantaggio giallorosso al 22'

Subito in avanti la Roma, che ha preso il pallino del gioco in mano impensierendo la difesa degli slovacchi ma non riuscendo a sbloccare il risultato, nel primo quarto d'ora, a causa della scarsa precisione, prima con un sinistro dal limite di Pisilli e poi con un destro da dentro l'area di rigore di Pellegrini, finito alto sopra la traversa. Al 22', poi, è arrivato il gol del vantaggio dei giallorossi: calcio di punizione dalla trequarti di Pellegrini, sponda aerea di Ghilardi e colpo di testa a meno di un metro dalla porta del difensore spagnolo, che ha portato avanti la Roma.

Il raddoppio di Molina

Al 39' è poi arrivato il gol del 2-0, segnato da Nahuel Molina, che ha ribadito in rete una respinta del portiere dello Slovan su un tiro rasoterra di Malen, imbeccato da Pellegrini con un'imbucata dalla trequarti. Roma in totale controllo della partita per tutto il corso del primo tempo, con la squadra di Bratislava in netta difficoltà e incapace di arginare gli attacchi continui della formazione di Gian Piero Gasperini.