Hermoso porta avanti la Roma contro lo Slovan Bratislava: 1-0 all'Olimpico al 22'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:21Serie A
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20.10.2026 21:21Serie A
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Roma in vantaggio contro lo Slovan Bratislava grazie alla rete di Mario Hermoso. Cross dalla trequarti, su calcio di punizione, di Lorenzo Pellegrini, sponda aerea di Ghilardi e colpo di testa da due passi dalla porta del difensore spagnolo che ha portato avanti i giallorossi: 1-0 all'Olimpico al 22'.
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