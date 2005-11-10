Benevento, Salvemini: "Rammaricati per il pari col Vicenza. Obiettivo salvezza"

Tra il rammarico per il pari con il Vicenza e la fiducia nel percorso della squadra. Francesco Salvemini, attaccante del Benevento, è stato ospite di Ottogol e ha analizzato la gara del 'Vigorito'.

“Il primo tempo è stato strepitoso”

Sul risultato con il Vicenza l’attaccante non nasconde il dispiacere: “C’è rammarico, soprattutto dopo una partita del genere in cui hai concesso pochissimo. Il primo tempo è stato strepitoso. Nella ripresa avremmo potuto fare anche il terzo gol. È vero che ci siamo abbassati un po’, ma dal campo la percezione di subire una rete non c’è mai stata”. Sul perché il Benevento si sia abbassato, Salvemini chiarisce: “Loro buttavano molto la palla, quindi eravamo intenzionati ad arrivare sulle seconde palle”.

Il digiuno di gol e il ruolo

Il centravanti è a secco da cinque partite, ma la prende con serenità: “Attacco, aiuto la squadra e provo a vincere i duelli. Onestamente, non valuto le mie prestazioni in base ai gol, poi è chiaro che mi rode non segnare da cinque partite”. E ancora: “Contro il Vicenza mi sono capitate delle occasioni che avrei potuto sfruttare meglio. Sono tranquillissimo, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene”. Quindi una riflessione sul ruolo: “Il calcio non è più come una volta, adesso gli attaccanti sono chiamati anche a difendere. Non sono la classica punta che sta ferma in area e aspetto che arrivi il pallone. Il mister mi dice di fare gol, ma chiede anche sacrificio a tutti noi”.

“Siamo partiti per la salvezza”

L’ultima parte dell’intervista è dedicata al gruppo e al cammino del Benevento: “Siamo partiti per la salvezza, inutile nasconderci. Dopo l’inizio negativo di stagione, in cui abbiamo conquistato un punto in tre partite, non era scontato conquistare dieci punti nelle successive quattro. Riemergere così vuol dire che siamo squadra e che il gruppo è unito, tutti remano dalla stessa parte”.