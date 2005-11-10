Napoli ripreso ancora dal Bodo/Glimt: Helmersen fa 2-2 al 63', difesa da rivedere
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Daniele Najjar
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20.10.2026 22:25Serie A
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Il Bodo/Glimt riprende ancora il Napoli al 63'. Fet serve Helmersen, che supera troppo facilmente l'opposizione di Spinazzola e fulmina Meret. 2-2 al Maradona e tutto da rifare per la squadra di Allegri.
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